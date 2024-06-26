Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Silahla vurulmuş halde 6 ceset bulundu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kolombiya'da bir köyde, silahla vurulduğu tespit edilen 6 kişinin cesedi bulundu. 1 yaralı hastaneye kaldırılırken saldırganlar her yerde aranıyor.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Antioquia yönetim bölgesine bağlı Cabeceras köyünde cesetler tespit edildi.
1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 6 kişinin silahla öldürüldüğünü belirledi. Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetlerinde bulunan 1 kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
HER YERDE ARANIYORLAR
Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıyı gerçekleştirenler araç ve motosikletle bölgeden uzaklaştı. Zanlıların bulunması için operasyon başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı