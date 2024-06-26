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Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Silahla vurulmuş halde 6 ceset bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Silahla vurulmuş halde 6 ceset bulundu
Kolombiya, Cinayet, Operasyon, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kolombiya'da bir köyde, silahla vurulduğu tespit edilen 6 kişinin cesedi bulundu. 1 yaralı hastaneye kaldırılırken saldırganlar her yerde aranıyor.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Antioquia yönetim bölgesine bağlı Cabeceras köyünde cesetler tespit edildi.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 6 kişinin silahla öldürüldüğünü belirledi. Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetlerinde bulunan 1 kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYORLAR

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıyı gerçekleştirenler araç ve motosikletle bölgeden uzaklaştı. Zanlıların bulunması için operasyon başlatıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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