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Rize'de kız meslek lisesinde skandal! Öğrencilere yaptığı hareketin ardından açığa alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rize&#039;de kız meslek lisesinde skandal! Öğrencilere yaptığı hareketin ardından açığa alındı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de kız meslek lisesinde görev yapan bir memur, öğrencilere maksadını aşan hal ve hareket ettiği iddiası ile açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir okul personelinin öğrencilere yönelik maksadını aşan hal ve harekette bulunduğu iddiası ile yapılan şikayetler üzerine Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından harekete geçildi. Maksadını aşan hal ve hareket nedeniyle hakkında Rize Valiliği tarafından soruşturma başlatılan H.T. isimli personel açığa alındı.

Rize'de kız meslek lisesinde maksadını aşan hal ve hareket iddiasıyla bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı - 1. Resim

AÇIĞA ALINDI

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Personeli H.T. hakkında öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 25 Haziran 2024 Salı günü ulaşan şikayet, müdürlüğümüzce değerlendirilmiş olup; aynı gün konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve bahse konu personel açığa alınmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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