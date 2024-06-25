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Las Vegas’ta apartmanda silahlı saldırı: 5 ölü, 1 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Las Vegas’ta apartmanda silahlı saldırı: 5 ölü, 1 yaralı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin Las Vegas kentinde bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ise ağır yaralandı.

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde bir apartmanda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4’ü kadın 1’i erkek 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı.

İKİ DAİREYE DE KURŞUN YAĞDIRMIŞ

Polis, saldırıyla ilgili 57 yaşındaki Eric Adams adlı şüpheliyi gözaltına alırken, şüphelinin iki farklı daireye silahlı saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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