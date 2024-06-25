Las Vegas’ta apartmanda silahlı saldırı: 5 ölü, 1 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
ABD’nin Las Vegas kentinde bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ise ağır yaralandı.
ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde bir apartmanda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4’ü kadın 1’i erkek 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı.
İKİ DAİREYE DE KURŞUN YAĞDIRMIŞ
Polis, saldırıyla ilgili 57 yaşındaki Eric Adams adlı şüpheliyi gözaltına alırken, şüphelinin iki farklı daireye silahlı saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı