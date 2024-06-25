Las Vegas’ta apartmanda silahlı saldırı: 5 ölü, 1 yaralı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Haziran 2024 23:00 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 23:35 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin Las Vegas kentinde bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ise ağır yaralandı.