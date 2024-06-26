Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran sözler: Maliyeti faydasından fazla olanlarla yollar ayrılacak
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Pazartesi günü gerçekleşen MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir değişim mesajı verdiği ortaya çıktı. Erdoğan, "Hem kibir hem de dar kadro anlayışının bize zarar verdiğini gördük. Bu yüzden maliyeti faydasından fazla olanlarla yolları ayıracağız" dedi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.
"BU KADRO ANLAYIŞI BİZE ZARAR VERDİ"
AK Parti MYK toplantısında Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon’un il başkanları değiştirildi. Önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise toplantıda kongrelerin normal rutininde devam edeceğini belirtti. Hürriyet'in haberine göre Erdoğan, "Kızılcahamam’da istişare toplantısında biz ekonomik şikayetlerin yanı sıra, hem kibir hem de dar kadro anlayışının bize zarar verdiğini gördük. Bu yüzden maliyeti faydasından fazla olanlarla yolları ayıracağız” ifadelerini kullandı.
ANA GÜNDEM EKONOMİ OLMUŞTU
Öte yandan AK Parti MYK Toplantısı’nın ana gündem maddesi ekonomi olmuştu. Yaşanan sıkıntılar 10 başlık altında Erdoğan’a sunulurken milletvekilleri “Bürokratları aşamıyoruz” şikâyetinde bulunmuştu. Toplantıda normalleşme sürecine de değinen Erdoğan ise “Kendimize yeni ortak aramıyoruz” değerlendirmesini yapmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi