Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran sözler: Maliyeti faydasından fazla olanlarla yollar ayrılacak

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme:

Ak Parti, Cumhurbaşkanı, Myk Toplantısı, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Pazartesi günü gerçekleşen MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir değişim mesajı verdiği ortaya çıktı. Erdoğan, "Hem kibir hem de dar kadro anlayışının bize zarar verdiğini gördük. Bu yüzden maliyeti faydasından fazla olanlarla yolları ayıracağız" dedi.