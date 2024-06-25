AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti

AK Parti MYK'sı bugün "değişim" ana gündemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir kez daha toplandı. Toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi konusu masaya yatırıldı.

Zirvenin ardından AK Parti'de il başkanları için değişiklik kararı alındı.

7 ilde il başkanları değişti. O iller şu şekilde:

"Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan , Afyonkarahisar...."

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" sözleriyle değişim mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.