AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede... Öncelik emekli, işçi ve öğrencilerde

AK Parti, yerel seçimlerin ardından başlattığı reform çalışmalarını bir an önce hayata geçirmek için kolları sıvadı. AK Parti, yaz aylarında da reform çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşın her talebi listeye alan AK Parti'de öncelik emekli, işçi ve öğrencilerde olacak.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti, başlattığı ikinci reform dalgasını bir an önce hayata geçirmek için yaz aylarında da çalışmalarına devam edecek.

Temmuz sonunda Meclis’in tatile girmesi beklenirken, AK Parti teşkilatı, vatandaşın canını yakan noktaların çözümü için; akademik düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri ve vatandaş ile istişareli çalışılacak. Bakanlar, milletvekilleri, parti il teşkilatları, genel merkez yönetimi, MKYK üyeleri ve partide daha önce aktif görev almış kişilerin de saha raporları analiz edilecek. Vatandaşın her talebi listeye konulacak. Ekonomik anlamda vatandaşın elini rahatlatacak reformlar öncelikli olacak.

7’den 70’e herkesin sıkıntıları tespit edilecek. Emekli, işçi, memur, öğrenci, ev hanımı ve dezavantajlı gruplara yönelik reform çalışmalarına ağırlık verilecek. Hukuka güveni ve adaleti artıracak reformlar ile Türkiye’nin önünü açacak reformlar da öncelikler arasında yer alacak.

Ticaret, sağlık, eğitim, aile, kültür-sanat, tarım ve hayvancılık, çalışma hayatı, spor, sanayi ve teknoloji, ulaştırma ve enerji gibi birçok ana alanda; malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, mülkiyetler hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler, tüketicinin ve sağlığın korunması, rekabetçilik ve kapsayıcılık, dijital dönüşüm ve medya, ekonomik ve parasal politika, sosyal politika ve istihdam, işletme ve sermaye politikası, bilim ve araştırma, gümrük birliği, tarımda uyum, tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bitki sağlığı, balıkçılık gibi alt başlıklarla reformlar yapılacak.

Reformların kalıcılığı için yeni sivil bir anayasa çalışmaları da tüm hızıyla sürecek. Toplumun tüm kesimlerinden görüş alınmaya ve muhalefet partilerinin desteği için istişare süreci devam edecek. Yapısal reformlar bu sayede oluşturulacak. Türkiye’yi bir üst gelir grubuna sıçratacak adımlar atılacak.