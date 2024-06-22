AK Parti'den CHP'li isme düzenlenen saldırı sonrası sükûnet mesajı: MHP ile ilişkilendirilmemeli

AK Parti'den Kayseri'de CHP'li isme yapılan silahlı saldırı sonrası sükûnet mesajı geldi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, "MHP ile ilişkilendirilmemeli" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP ile ipleri gerecek açıklama

CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP ile ipleri gerecek açıklama

Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır, seçim gecesi sevindiği gerekçesiyle 5 kişi tarafından küçük kızı ve eşinin yanında önce öldüresiye dövüldü, sonra ise ayağına kurşun sıkıldı. CHP'li isme yapılan silahlı saldırı sonrasında parti lideri Özel, MHP'ye "Bu rezillere sahip çıkmayın" diyerek seslenirken, AK Parti'den sükûnet açıklaması geldi.

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MHP İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ DOĞRU DEĞİL

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, CHP'li isme yapılan saldırının MHP’yle ve siyaset kurumuyla ilişkilendirilmesi gerektiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Pınarbaşı’nda 2 Haziran 2024 tarihinde yapılan yerel seçim sonucunda belediye başkanlığı MHP’den CHP’ye geçmişti.

Elbette demokratik duruş halkın iradesine rızayı ve sonuçları kabul edip kazananı tebrik etmeyi gerektirir. Ülkemizin demokrasi ve serbest seçim tarihi, siyasi partiler ve adaylar arasında hasımlık değil rekabet olduğuna dair siyasi ve toplumsal bilincin oluşmasını sağlayacak tecrübeyi biriktirmiştir.

Yerel ölçekte de olsa rekabet sınırlarını aşan tavır ve davranışlar gelişmekte, insanların hassas noktalarına dokunan hareketler karşılıklı olarak yapılabilmekte ve bunlar da istenmeyen ve asla tasvip edilmeyen olayların gerçekleşmesine neden olabilmektedir.

Nitekim Pınarbaşı’nda yenilenen seçimler sonucunda kazanan tarafta yer alan bir hemşehrimizin eğlencenin dozunu kaçırarak seçim sonuçlarını siyasi olmaktan çıkarıp kişisel bir meseleye dönüştürmüş olduğu gözükmektedir.

Mevcut haliyle dozu kaçan kutlamalar, politikanın doğasında her zaman mevcut bulunan ve olmazsa olmaz olan rekabetin öfkeye dönüşmesine ve meselenin siyasi olmaktan çıkarak kişiselleştirilmesine sebep olmuş görünmektedir.

Dolayısıyla MHP adayının kardeşinin, ağabeyine yapılan 'hakareti' içine sindiremeyip Şerafettin Bahadır’ı yaralamasının, MHP’yle ve siyaset kurumuyla ilişkilendirilmesinin doğru bulmamaktayız.

Neticede bize göre, böylesi üzüntü verici bir hadiseden siyaset üretmeye çalışmak, hiçbir siyasi parti ve şahıs açısından sağlıklı ve doğru bir yaklaşım değildir."