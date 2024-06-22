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Haberler > Politika > CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP ile ipleri gerecek açıklama

CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP ile ipleri gerecek açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP lideri Özgür Özel&#039;den AK Parti ve MHP ile ipleri gerecek açıklama

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yerel seçimlerin ardından peş peşe yaşanan Erdoğan-Özel görüşmesiyle esen normalleşme havası sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderine iade-i ziyaret tepkisi gösterirken CHP lideri Özel, bugün Malatya'da dikkat çeken açıklamada bulundu. Normalleşme sürecinin bittiğini söyleyen Özel, "Müzakere edeceğiz ama olmazsa ki olmuyor sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Özel, aynı zamanda MHP'ye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesinin ardından MHP lideri Bahçeli, “AK Parti-CHP isteniyorsa, biz engel olmayız” diyerek rest çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye destek mesajı vermiş ve CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret tepkisi göstermişti. Siyasette normalleşme tartışmaları sürerken CHP lideri Özgür Özel'den ipleri gerecek bir açıklama daha geldi.

CHP lideri, müzakerelerin sürmediğini belirterek, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Genel Balkanı Özgür Özel, Malatya temasları kapsamında 31 Mart yerel seçimlerini kazanan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram'a 'hayırlı olsun' ziyareti sonrasında belediye önünde toplanan kalabalığa otobüsün üzerinden seslendi.

"MÜZAKERE OLMUYORSA MÜCADELE"

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından siyasette esen normalleşme adımlarına değinen Özel, "Adına normalleşme diyorlar, normali bu. Elbette sıkacağız, elbette konuşacağız, elbette müzakere edeceğiz ama olmazsa ki olmuyor sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

MHP'YE SESLENDİ: "BU REZİLLERE SAHİP ÇIKMAYIN"

CHP lideri, Kayseri'de Pınarbaşı belediye meclis üyseesi adayı olan Şerafettin Bahadır seçim gecesi sevindiği gerekçesiyle 5 kişi tarafından küçük kızı ve eşinin yanında öldüresiye dövülen ve ayağına kurşun sıkıldığını hatırlattı.

Olayın ardından CHP il başkanını görevlendirdiğini söyleyen Özel, "Grup başkanvekilime dedim ki Türkiye'yi bir çatışmaya bir kavgaya sürüklemememiz lazım. Evet hedef gösterdiler, tehdit ettiler, vatandaşın kararına saygısızlar, kaba kuvvet gösteriyorlar, normalleşmede bir partinin içindeki 2 tane yönetici işi baltalamak istiyor. Sinan Ateş cinayeti konuşulmasın istiyorlar. CHP ile normal ilişkiler kurulmasın istiyorlar. Oradan besleniyorlar. Arayın dedim Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilini. Gece 12'de konuştuk itidal telkin ediyoruz dedik, cevap vermeyeceğiz dedik, intikam almayacağız ama bu rezillere de sahip çıkmayın dedik. " ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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