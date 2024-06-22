Pınarbaşı'nda CHP'li meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır silahlı saldırıya uğradı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'den meclis üyesi adayı olan şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Dün akşam saatlerinde ilçede meydana gelen olayda; CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır; E.U. tarafından önce darp edildi, ardından da silahla bacağından vuruldu. İlçe devlet hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Şerafettin Bahadır; burada tedavi altına alındı.

HEDEF GÖSTERİLEN MHP'Lİ VEKİL AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Bugün Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen menfur bir saldırı sebebiyle şahsımı hedef gösteren; azmettirici olduğum ve olayda dahilim bulunduğunu iddia eden kim varsa hepsiyle ilgili hukuki müracaatlarımızı avukatlarım aracılığıyla vakit kaybetmeden başlatıyorum. Olayın muhataplığına ve iddialara bakıldığında maalesef karşılaştığımız hadise, insanların engeliyle dalga geçilip başlatılan bir tahrik sürecidir. Aile meselesine, siyasi yafta vurarak şahsıma ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne iftira atan özellikle medya tetikçileri ve herkesle hukuk önünde hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz" dedi.

Baki Ersoy

PINARBAŞI SEÇİMİ GERİLİME NEDEN OLMUŞTU

Pınarbaşı'ndaki seçim sonuçları CHP ve MHP arasında gerilime neden olmuştu. MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'e seçim sonuçları üzerinden sert tepki göstermişti. Bahçeli'ye cevap veren Özel de "Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün kullandığı tüm ifadeleri, onları metne yazan ve kendi kusurlarını örtmeye çalışan tüm MHP’lilerin yakından bildiği ve yaka silktiği o ikisini kusurlu görüyorum. Devlet Bey’in de canı sağ olsun" demişti.