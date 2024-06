Bahçeli'nin Pınarbaşı çıkışına Özel'den cevap: Tüm MHP'lilerin yaka silktiği..

Pınarbaşı'ndaki seçim sonuçları CHP ve MHP arasında gerilime neden oldu. MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'e seçim sonuçları üzerinden sert tepki gösterdi. Bahçeli'ye cevap veren Özel, "Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün kullandığı tüm ifadeleri, onları metne yazan ve kendi kusurlarını örtmeye çalışan tüm MHP’lilerin yakından bildiği ve yaka silktiği o ikisini kusurlu görüyorum. Devlet Bey’in de canı sağ olsun" dedi.

Bugün Meclis'te CHP ve MHP'nin parti grup toplantılarında sıcak anlar yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü seçimlerin tekrarlandığı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi iki partiyi karşı karşıya getirdi.

Seçim zaferi sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "MHP'nin orada milletvekili (Baki Ersoy) önce orada terör estirdi. Hakimleri tehdit etti, küfürler etti. Olmadık şeyler oldu. Seçimler tekrar edildi. Ne oldu? Bugün kazandık" şeklindeki ifadelerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında sert cümlelerle yüklenmişti.

Bahçeli'ye cevap CHP'nin grup toplantısında geldi. Özel, metni yazanların yanı sıra iki isme dikkat çekip "Devlet Bey'in canı sağ olsun" dedi.

"MHP'LİLERE HÜRMETSİZLİĞİMİZ OLMAZ"

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

Pınarbaşı ne dedi? ‘Zorbalığa başkanımı yedirmem’ dedi. Şu kadarını söyleyeyim, elbette ki MHP için kritik önemdeki bir yer. Şundan bütün MHP’liler emin olsun, Alparslan Türkeş’in memleketini CHP kazandı diye bizim MHP’lilere bir hürmetsizliğimiz olmaz.

"ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ"

Alparslan Türkeş’e saygı duyan ve onun memleketinde olan herkes bilsin ki sizin hukukunuz önce bana, sonra da Deniz Yağan'a emanettir. Hiçbir saygısızlık, hiçbir eksiklik olmaz. CHP siyasette gerilimden beslenen bir parti değildir. Kim olursa olsun, eski dosttan düşman olmaz, siyasi rakipleri düşman bilmeyiz.

"O İKİSİNİ KUSURLU BULUYORUM"

Kaba kuvvete sarılmaz, demokrasiden ayrılmayız. Birileri mevcudiyetini koruyacak diye, CHP’yle çatışmak istiyorlarsa, adı kim olursa olsun asla o çatışmanın parçası olmayız. Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün kullandığı tüm ifadeleri, onları metne yazan ve kendi kusurlarını örtmeye çalışan tüm MHP’lilerin yakından bildiği ve yaka silktiği o ikisini kusurlu görüyorum. Devlet Bey’in de canı sağ olsun.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Yumuşama kisvesi altında lafla peynir gemisi yüzdürenlerin ne yapacağı ayrıca ele alınmalıdır. MHP, başkalarının gündeminde konu mankeni değil, kendi gündemini inşa ve ihya etmede mahir ve muvaffakiyet sahibidir. Milliyetçi fikriyatın bıçkın zekasıyla demokratik faziletin birikimli zenginliği bizim anlayışımızda terekküp ve temerküz etmiştir. Nitekim milliyetçilik ile demokrasinin ikiz kardeş olması şöyle dursun, bir yüzün iki yanağı, bir köprünün iki yanı, bir kürenin iki yarısı olduğu alenen ortadadır. Fakat sözde demokrat, özde demagog olanların bu gerçeğin hakkını bırakınız teslim etmelerini bilakis algılamaları ve anlamaları için kırk fırın ekmek yemeleri bile faydasızdır.

CHP Genel Başkanı'nın, yenilenen Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçiminin hitamında MHP'ye ve Kayseri Milletvekilimize karşı sergilediği nezaketsiz ve sevimsiz tutum yakışıksız olduğu kadar mesnetsiz ve temelsizdir. MHP, 31 Mart 2024'te yapılan Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlüklerin ve hukuksuzlukların olduğunu iddia etmiş, bu iddianın ispatıyla da seçimin tekrarı kararlaştırılmıştır. Kayseri Milletvekilimizin terör estirdiğini, küfürler eşliğinde önüne geleni tehdit ettiğini söyleyen CHP Genel Başkanı müfteriliğine yeni bir halka eklemiştir.

"VAZO GİBİ TUTTUĞU DEM'LİLERE BAKSIN"

Bu şahsın ağzından çıkacak sözler bunlar mı olmalıydı? Bir parti genel başkanı değerlendirmesini bu çerçevede mi yapmalıydı?

MHP'nin herhangi bir milletvekili veya teşkilat mensubunu terörle ilişkilendirmek sadece ağır bir bühtan değil, aynı zamanda yumuşama pozları veren bir zatın edepsiz beyanatı ve eşik tanımayan hezeyanıdır. CHP Genel Başkanı, terör ve terörist görmek hususunda önüne geçemediği bir merak içindeyse bize değil, yanı başında vazo gibi tuttuğu, kol kola girdiği, emel ve hedef birlikteliği içinde olduğu DEM'li bölücülere bakması en doğru ve doğal tercih olacaktır. Bize küstahça üslup hatırlatması yapan bu şahsın, önce kendi ağzını yıkaması, diline hakim olması, hırs bürümüş gözüne bizi kestirmekten derhal dönüş yapması ikazen tavsiyemdir. Parti yöneticilerimizi ve milletvekillerimizi doğrudan hedef alan, yalan ve yanlışlarla dolu iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı'nın yolu yol değildir, sözleri itibarlı ve isabetli değildir.

"TOKAT ATANIN ELİNİ KIRARIZ"

Kendisi her şeyi yapacak, aklına her eseni söyleyecek, her filmin içinde başrole talip olacak, sonra da normalleşmeden ve yumuşamadan bahis açacak... Diyorum ki; bu terazi o sıkleti çekmez, yumuşakça duruş Milliyetçi Hareket Partisi'yle bağdaşmaz, asla da yakışmaz. Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz. Ya aynısıyla cevap veririz ya da uzanan o eli kırıp atarız. Bazıları söz konusu dümen çevirmek olunca hemen kaptan kesiliyor. Bilmiyorlar ki dümenciliğin sonu aylaklık ve ayakçılıktır.

Kendilerini hiçbir zaman yüksekte görmediklerini, sadece siyasi müflislerin ve ikiyüzlülerin seviyesine inmediklerini ve inmeyi de hiç akıllarından geçirmediklerini ifade eden Bahçeli, "Öylelerini tanıdık ki biraz adam ol diyeceğimiz ilk anda yutkunduk ve vazgeçtik. Çünkü onlardan imkansızı istemenin boşuna bir heves olduğunu defalarca gördük ve şahit olduk. Dünya alemin derdi biz olmuşuz, anlaşılan alayına külahlarını ters giydirmiş, uykuyu da haram etmişsiz. Allah'ın izniyle buna devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.