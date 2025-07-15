İstanbul'da iki motosiklet çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Kağıthane'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul Kağıthane Kemerburgaz yolunda iki motosikletin çarpıştığı bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail K. yönetimindeki motosiklet ile Osman Nuri K.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler savrularak refüje çarptı.

Kazada sürücüler ile motosikletlerde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.