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Osmaniye'de feci kaza! Bariyer motor kısmından girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Osmaniye&#039;de feci kaza! Bariyer motor kısmından girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi öldü
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye’de sürücüsü K.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerlerin aracın motor bölümünden girip bagajı delerek çıktığı korkunç kazada K.A. ile yanında yolcu koltuğunda oturan A.G. hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinin Gaziantep yönünde K.A. idaresindeki plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

BARİYER MOTOR KISMINDAN GİRDİ, BAGAJDAN ÇIKTI

Bariyerlerin otomobilin motor bölümünden girip bagajı delerek çıktığı kazada araçta bulunan şoför K.A. ve araçta yolcu olarak bulunan A.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Osmaniye'de feci kaza! Bariyer motor kısmından girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi öldü - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, 2 kişinin cenazesi Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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