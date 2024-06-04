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TEKNOFEST Drone şampiyonası başvuruları başladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TEKNOFEST Drone şampiyonası başvuruları başladı!

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknoloji ve hız tutkunlarını bir araya getiren TEKNOFEST Drone Şampiyonası, 2024 başvurularını açtı. Kendine güvenen tüm drone pilotlarını bu heyecan dolu yarışa davet ediyoruz.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve yoğun ilgi gören TEKNOFEST Drone Şampiyonası, drone yarışçılarını kıyasıya rekabetin içine çekiyor. 2017 yılından itibaren düzenlenen, gençlerin ve teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği bu etkinlik, 2019 yılından itibaren TEKNOFEST çatısı altında düzenleniyor ve STM tarafından yürütülüyor. Büyük organizasyon sporcu lisansına sahip herkesin katılımına açık.

Son başvuru tarihi 3 Temmuz 2024

Yarış Takvimi ve Detaylar

TEKNOFEST Drone Şampiyonası üç etap halinde gerçekleştirilecek.

Birinci etap : 24-25 Ağustos 2024 - Burdur
İkinci etap : 21-22 Eylül 2024 - Mersin

Bu iki etap sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, TEKNOFEST 2024 Adana’da düzenlenecek olan büyük finalde yarışma hakkı kazanacak. Yarışmacılara ulaşım, yemek, konaklama ve servis gibi imkanlar sunulurken, finalde derece giren sporculara büyük ödüller verilecek. 

Birinci 50.000 TL / İkinci 40.000 TL / Üçüncü 30.000 TL

Büyük finalin birincisi ayrıca TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil etme şansını elde edecek. 

Eğer siz de “Gökyüzünün en hızlısı benim” diyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Hızın ve teknolojinin bir araya geldiği TEKNOFEST Drone Şampiyonasında yer almak için başvurunuzu hemen yapın. Detaylı bilgi ve başvuru için TEKNOFEST resmi web sitesini ziyaret edin. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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