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15 Temmuz selasının okunmasına kaç saat kaldı? Gözler 15 Temmuz selasının okunacağı saate çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz selasının okunmasına kaç saat kaldı? Gözler 15 Temmuz selasının okunacağı saate çevrildi
Sela, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Şehitler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberli Günü kapsamında her sene olduğu gibi bu sene de tüm Türkiye'de camilerden sela sesleri yükselecek. Bu program kapsamında milyonlarca vatandaş 15 Temmuz şehitleri için dualar edecek. Peki, 5 Temmuz selasının okunmasına kaç saat kaldı? İşte detaylar...

Türkiye genelinde 15 Temmuz'da sela okunacaktır. Bu kapsamda 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen dualar edilecektir.

15 Temmuz selasının okunmasına kaç saat kaldı? İşte herkesin büyük bir ilgiyle takip ettiği 15 temmuz selasının okunacağı saat...

15 Temmuz selasının okunmasına kaç saat kaldı? Gözler 15 Temmuz selasının okunacağı saate çevrildi - 1. Resim

15 TEMMUZ SELASININ OKUNMASINA KAÇ SAAT KALDI?

15 Temmuz 2025 gecesi sela saat 00.13'te yani gece yarısı 12'yi 13 geçe tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak okunacaktır.

Şu an itibarıyla 15 Temmuz selasının okunmasına 1 saat 13 dakika kalmıştır.

15 Temmuz selasının okunmasına kaç saat kaldı? Gözler 15 Temmuz selasının okunacağı saate çevrildi - 2. Resim

15 TEMMUZ 2025 PROGRAMI

15 Temmuz 2025 programında ilk olarak saat 00.13'te tüm camilerde sela okunacaktır. Ardından hatim duası ve anma ve dua etkinleri gerçekleştirilecektir.

15 Temmuz selasının okunmasına kaç saat kaldı? Gözler 15 Temmuz selasının okunacağı saate çevrildi - 3. Resim

SELA SÖZLERİ VE TÜRKÇE ANLAMI

Es Salatu Ves Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

( Ey Allah'ın Resul'u, salat ve selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah!

( Ey Allah'ın habibi, salat ve selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vessalamu aleyke ya Nure Arşillah!

( Ey Allah'ın arşının nuru salat-u selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vesselamu aleyke ya Hayra Halgillah!

15 Temmuz selasının okunmasına kaç saat kaldı? Gözler 15 Temmuz selasının okunacağı saate çevrildi - 4. Resim

( Ey Allah'ın mahlukatlarının en hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun! )

Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin!

( Ey bundan önceki ve sonrakilerin efendisi, salatu selam senin üzerine olsun! )

Vel hamdü lillahi rabbil alemin!

( Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur! )

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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