MHP lideri Bahçeli: Ülkücü katillerini unutmadık!

MHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında Sina Ateş cinayetine ilişkin yine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz" ifadelerini kullanıp, "Bugüne kadar sessiz kalışımız, ülkücü katillerini unuttuğumuz anlamına asla gelmemelidir.Ülkücüyü, terörle ilişkilendirmenin zillet ve kâbus dolu düşünü kuranlar eninde sonunda mahçup ve mağlup olacaklardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

MHP, 31 Mart'ta yapılan Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük olduğunu söylemiş, seçim tekrar edilmiştir. CHP Genel Başkanının adayımız hakkında " MHP'nin orada milletvekili önce orada terör estirdi" dedi. Ağzından çıkacak sözler, parti genel başkanı değerlendirmesini bu şekilde mi yapmalıydı? Başkan adayını terörle ilişkilendirmek eşik tanımayan bir hezeyandır.

CHP başkanı terör ve terörist görmek hususunda merakta ise yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere bakması en doğal tercih olacak. Bize üslup uyarısı yapan kişinin önce kendi ağzını yıkaması tavsiyemdir.

CHP liderinin yolu yol değil. Sözleri itibarlı değildir. Kendisi her şeyi yapacaktır. Sonra da normalleşmeden bahsedecek. Diyorum ki bu terazi o sikleti çekmez. Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz. Ya aynısını cevap veririz, ya da o eli kırıp atarız. Bilmiyorlar ki dümenciliğn sonu aylaklıktır.

Dünya alemin derdi biz olmuşuz, uykularını kaçırır olmuşuz. Buna da devam edeceğiz.

Açılan tiyatro perdelerine karnımız tok.

Yumuşama diyeneler Türk milletinin ortak aklında buluşmaya tamam diyorlarsa. Bize her yer Türkiye'dir. Uzlaşmanın adresi büyük Türk milletidir.

GÖZALTINA ALINAN DEM PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI

Hakkari belediye başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırıldı. Bir teröristin aday gösterilmesi, devlet ile yöre halkını karşı karşıya getirmenin hazırlığını yapmaktır. Mahkemede yargılanması süren bir PKK'lının seçimlere katılması skandaldır. Bayraksızlar bellidir. Söz kesen hainler bellidir. Kayyıma karşıyız diyen, kimlik yoksunları bellidir. Hepsinden daha belli olan Türk devletinin demir yumruğudur. PKK'lı sözde Hakkari belediye başkanının kirli yakasından nasıl tutulduysa diğerlerinin yakalarından da öyle tutulacaktır.

Bir PKK'lının yargılanmasına kim karşı çıkıyorsa onları iyi tanıyınız. Şimdi gerçek maskelerini gizleyerek DEMlenmiş CHP'ye sesleniyorum, bizim hangi konuda yumuşamamızı bekliyorsunuz? Yumuşayarak hangi karara varacaksınız? Terörist Demirtaş ve DEM'e övgü yağdıranlar bunların hangisine seyirci kalalım, hangisine yumuşayalım. Eğer bildiğiniz bir şey varsa itiraf edin. Çaresiz kaldık mı diyeceksiniz? Bu kokuşmuşluğu nasıl telafi edecekler. Böylesi bir felaketin sorumlusu olurlarsa iki cihanda bunun hesabını nasıl verecekler.

DEMcilerin kışkırtmaları sonuçsuz kalacak, Türk milliyetçileri bunun için sonunda kadar mücadele edecektir. Milli meselelerde nerede durduğumuz bellidir. Demlenmişlerin nerede durduğuna çok iyi bakmaktır.

Menfur saldırıların asıl sebebi gözümüzden kaçmıyor. Bir ayağı yurt içinde bir ayağı yurt dışında.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Bir cinayet davasında Ülkü Ocakları'nın suçlanması tesadüf değildir. Hepsini takip ediyoruz. Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocaklarının suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları’na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajanların sırtının sıvazlanması tesadüf değildir.

Verilemeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle alemle paylaşıyorum. Dostumuzu da düşmanımızı da tebrik ederiz.

Hesaplaşmaya hazırız. Hesap soracak yüreğe de sahip olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz.

Bugüne kadar sessiz kalışımız, ülkücü katillerini unuttuğumuz anlamına asla gelmemelidir. Dün kanımızı dökenlerin bugün sözde mahkeme kurup ülkücü müdafaasına tevessül etmeleri utanmazsızlığın sınır tanımadığına acıklı bir örnektir.

Ülkücüyü, terörle ilişkilendirmenin zillet ve kâbus dolu düşünü kuranlar eninde sonunda mahçup ve mağlup olacaklardır.

Bizim hiç kimseden öğrenecek ya da duyacak bir şeyimiz yoktur. İlk silahı çekenlerin, ilk mermiyi atanların, Türkiye’yi Markist-Lenininst uçuruma itmek için her türlü ilkelliğe tatbik edenlerin binlerce dava arkadaşlarımızın kanına girdiğini yaşayarak biliyoruz ve onlarla, onların izinden yürüyenlerle her seviyeden hesaplaşmaya hazır olduğumuzu üstüne basa basa açıklıyorum.

Hesaplaşma teklifimizi tekrar ediyorum, hasbel kader bir ara paritimizde yer alsa da ne hesaplaşması diyerek ipliğini pazara çıkarmak davamıza vefa borcumuzdur. Kurdun değil itin boynuna tasma geçer. Sanmasınki kapanmadı defterler. Onların defteri bizde yazılı, hatıraları bizde yazılıdır.

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