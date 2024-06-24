Ömer Çelik'ten AK Parti MYK toplantısından sonra vergi çalışmaları hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrasında basın açıklaması düzenledi. Vergi düzenlemesi hakkında konuşan Çelik, "Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir. Vergi adaleti için yapılan çalışmalardır bunlar. Taslakta uygun görülen görülmeyen her şey yazılır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrasında basın açıklaması düzenledi. Çelik yaptığı açıklamada, vergilendirme taslağı ve terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından derlenenler;

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiği, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade ettiler. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladılar. "TERÖRİSTAN KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ" Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ediyoruz. YPG PYD unsurlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilecek. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye'yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir. ÖMER ÇELİK'TEN VERGİDE ADALET MESAJI Orta vadeli program kapsamında vergi adaleti için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir. Vergi adaleti için yapılan çalışmalardır bunlar. Taslakta uygun görülen görülmeyen her şey yazılır. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak. Ekonomimi yönetimimiz net şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir. Mehmet Şimşek Bey'in ifadeleri takip edilmesi önemli.

"NETANYAHU VE YÖNETİMİ DOĞRUDAN SOYKIRIMA İMZA ATIYOR"

Netanyahu yönetimi son yaptığı saldırılarla soykırımda yeni bir boyuta geçtiler. Doğrudan soykırıma imza atan bir yapı. Herkesin bildiği şey şu; Netanyahu ve ekibi kendi ikballerini garantiye almak için bu soykırımı sürdürüyor. Bölge savaşı da çıkartılmaya çalışıyor. Bundan dolayı da savaş Lübnan'a sıçratılmaya çalışılıyor. Çok daha can yakıcı sonuçlar olur.

BAKAN MEHMET ŞİKŞEK VE CHP GÖRÜŞMESİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilerin sorularını cevapladı.

Çelik'e ilk soru CHP heyeti ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasındaki görüşmeden geldi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Biz özgüvenli bir hükümete sahibiz. Ekonomi konusunda orta vadeli programda Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi için gereken sonuçları üretiyoruz. Bununla ilgili bilgi almak isteyen olursa bakanlarımız bilgi verir. Muhalefet bir şeyi gündeme getiriyor, sonra da diyorlar ki; 'biz söyledik yaptılar.' Eğer yapılmazsa da; 'biz söyledik yapmadılar diyorlar.'" ifadeleriyle cevap verdi. Herkes öneri getirebilir. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor. Mehmet Bey talep üzerine ekonomi vizyonumuzu paylaşmış oldu.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI BELLİ OLDU MU?

Bu konu da gündem oldu. Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır ama son karar verilene kadar geçerli değil. Son kararın vereceği toplantı yapılmadı. Bu taslakta alternatifler vardır. Biri sızar ve spekülasyon konusu olur. O toplantılarda netice açıklanana kadar bunların spekülasyondan ibaret olduğunu ifade edeyim. Teşkilat başkanlığımız çeşitli çalışmalar yapıyor. Birçok konu açısından değerlendiriliyor. Öteden beri cumhurbaşkanımızın teşkilatlar konusunda hassasiyeti var. Şu andaki gündemde vekalet ile idare edilen illerde asaleten atamalar yapılacak.