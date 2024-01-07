- Güncelleme Tarihi:
Çanakkale'de deprem oldu, AFAD ilk verileri duyurdu
Son deprem haberi Çanakkale'den geldi. Gökçeada merkezli deprem birçok yerden hissedildi. İşte ilk veriler ve bölgedeki son gelişmeler...
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Son yürekleri ağza getiren haber Çanakkale'den geldi.
3,6 İLE SALLANDILAR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi