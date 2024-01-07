Çanakkale'de deprem oldu, AFAD ilk verileri duyurdu

7 Ocak 2024 07:00 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 07:06

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Son yürekleri ağza getiren haber Çanakkale'den geldi.

3,6 İLE SALLANDILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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