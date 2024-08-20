Çankırı'daki orman yangınında yeni gelişme! 4 köy tahliye edildi...

Çankırı'da dün başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Yukarıdere köyü sınırındaki alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken tedbir amaçlı olarak 4 köy tahliye edildi. Vali Mustafa Fırat Taşolar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu...

Dün saat 17.30 sularında başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip alevlerle mücadeleye başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Mustafa Fırat Taşolar, yangının üç cephede kontrol altına alındığını, ancak bir cephede müdahalenin halen devam ettiğini aktardı.

267 PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Vali Taşolar, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini ifade ederek, Orman Bölge Müdürlüğü, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, AFAD, Kızılay ve jandarma gibi birçok kurumun yangına müdahale ettiğini söyledi. Toplamda 102 araç ve 267 personelin sahada aktif olarak çalıştığını aktaran Taşolar, son cephede de olumlu gelişmeler yaşandığını ve yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

4 KÖYDE 125 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının etkisini artırması ve rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Ilgaz ilçesine bağlı 4 köyde toplam 125 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyuran Vali Taşolar, tahliye edilen vatandaşların kaymakamlık ve belediye tarafından güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirtti.

Taşolar, "Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırmalar ise devam ediyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahaleyi sürdürecek" dedi.