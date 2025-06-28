Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
İnegöl, Bursa, İş Güvenliği, Yaralanma, Ölümlü Kaza, Adli Tıp, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikanın çatısından düşen usta ağır yaralanan işçi 2 gün sonra hayatını kaybetti.

26 Haziran 2025 saat 12.00 sıralarında İnegöl OSB 1. Cadde üzerinde tadilat yapılan fabrika çatısında onarım yapan çatı ustası Tuncay Erdoğan(41), çatının çökmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden düştü.

Fabrikanın içine düşen usta ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen adam yoğun bakıma alındı.

Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti - 1. Resim

İşçi yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Palmeiras - Botafogo maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 TuruErzurum'da taş ocağında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarına karşı kenetlenme çağrısı - GündemCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarına karşı kenetlenme çağrısıİzmir'deki yangını benzin dökerek başlattı! Bakan Tunç duyurdu, 1 kişi gözaltında - GündemYangını benzin dökerek başlatan 1 kişi gözaltındaAntalya'da 2 ayrı noktada orman yangını! İzmir'e üzülürken alevleri kapısında buldu - Gündemİzmir'e üzülürken alevleri kapısında bulduCiğerlerimizi yakan yangınlarda son durum! Bakan Yumaklı uyardı: Ağır hapis cezası var - Gündem4 ilde 9 büyük yangın, 3 kişi zehirlendiDoğu Akdeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi - GündemDoğu Akdeniz'de deprem olduİstanbul'da yangın paniği! Aydos Ormanı'ndan alevler yükseldi - Gündemİstanbul'da yangın paniği! Aydos'ta alevler yükseldi
Sonraki Haber Yükleniyor...