Çay toplayan vatandaş elektrik akımına kapıldı!

Rize’de çay toplayan bir vatandaş, teleferikte bulunan elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Apar topar hastaneye kaldırılan kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy’de meydana geldi. Çay hasadı yapmak için bahçesine giren 25 yaşındaki Hızır Can Torpil, teleferik ile topladığı çayları yola çıkarıyordu.

Torpil, son olarak çay bezini teleferiğe koyduğu esnada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Adamın hareketsiz halde yerde yatarken görenler durumu ekiplere bildirdi.

TORPİL'İN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbarın üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Torpil’e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan Torpil’in hastanedeki tedavisi sürüyor.