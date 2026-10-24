Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Cehennem Necati'ye 15 yıl hapis! Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı hakkında karar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Cehennem Necati'ye 15 yıl hapis! Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı hakkında karar
Başlık ResmiCehennem Necati'ye 15 yıl hapis! Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı hakkında karar

Liderliğini 'Cehennem Necati' adıyla tanınan Necati Arabacı’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik davada karar çıktı. Arabacı, 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaydet
|

İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı, 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim'de yapılan karar duruşmasında, Arabacı'ya "suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek" suçundan 6 yıl, 2 ayrı mağdura karşı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cehennem Necati'ye 15 yıl hapis! Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı hakkında karar
Başlık ResmiCehennem Necati'ye 15 yıl hapis! Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı hakkında karar

Mahkeme heyeti, Arabacı'yı iki ayrı "kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma" suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Arabacı hakkındaki diğer suçlamalardan ise beraat etti.

Cehennem Necati'ye 15 yıl hapis! Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı hakkında karar
Başlık ResmiCehennem Necati'ye 15 yıl hapis! Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı hakkında karar

OLAYIN GEÇMİŞİ

Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesince hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilen Arabacı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Cehennem Necati'ye 15 yıl hapis! Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı hakkında karar
Başlık ResmiCehennem Necati'ye 15 yıl hapis! Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı hakkında karar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Arabacı hakkında "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Fon soruşturmasında 15 kişi daha tutuklandı!
GÜNDEM

Fon soruşturmasında 15 kişi daha tutuklandı!

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.