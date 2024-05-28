Cesedi 16 parçaya ayrılmıştı! Pendik'teki vahşette dikkat çeken detay

Pendik'teki dünkü vahşette dört ayrı konteynerde 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu. İncelemelerde, gözaltına alınan B.D.'nin beyaz bir kovayı çöpe boşalttığı ardından kovayı yeşillik alana attığı ortaya çıktı.

Dün ülke gündemi Pendik'teki vahşeti konuştu. Dün sabah saatlerinde çöp atmak için konteynere yaklaşan bir vatandaş, parçalanmış bir ceset buldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

4 KONTEYNERDE AYNI VAHŞET!

Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacaklarının vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cesedin de 79 yaşındaki Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre, elde edilen bilgilere göre, öldürülen Salih’in 8 çocuk babası olduğu ve cansız bedeninin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.

BEYAZ KOVA DETAYI

Nihat Salih’in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülürken, bir yandan güvenlik kamera kayıtlarına da bakılmaya başlandı.

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Yapılan incelemede bir kişinin beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler attığı belirlendi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan kişinin B.D. adlı kişi olduğu belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine B.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.