Pendik'te vahşet! 2 çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu

Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Mahalle sakinleri, "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.

Dehşete düşüren olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış ceset olduğunu gördü.

Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

VAHŞETİN DETAYLARI KAN DONDURDU

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi. İlk bulgulara göre, cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

MAHALLE SAKİNLERİ ANLATTI

Salih Burma isimli bir vatandaş, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetleri çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi.

PARÇA PARÇA ÇÖPLERİ ARIYORLAR

Cahit Atam isimli bir vatandaş ise, "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.



