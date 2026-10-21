CHP’de 1 belediye başkanı, 2 meclis üyesi için ihraç kararı

Merkez Yönetim Kurulu gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partideki yeni ihraç kararlarını duyurdu.

Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

Sarı şöyle konuştu:

Kurumsal kimliğe zarar veren tutumların not edildiğini söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi gibi görünen ancak partimize kendini ait hissetmeyen, başka partilere ait gibi görünen kişiler vardı. Bazı açıklamalar taşınamaz hale geldi. Parti disiplinin uygulanması zorunlu olmuştur. Bugün 2 belediye meclis üyemizi kesin çıkarma kararıyla disiplin kurulana sevk ettik. Bu arkadaşlarımızdan birisi Tuzla İBB Başkanveliki Büyükşehir Meclis Üyemiz Ülkü İnanlı, diğeri de Sarıyer üyemiz Melendiz Dalyan İzgi. Bu arkadaşlarımızı partimiz ile iletişimlerinin kesilmesi için disiplin kurulana sevk etmiş bulunuyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ı da disipline sevk etmiş bulunuyoruz.