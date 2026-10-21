CHP’de 1 belediye başkanı, 2 meclis üyesi için ihraç kararı
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
Merkez Yönetim Kurulu gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partideki yeni ihraç kararlarını duyurdu.
CHP'den 48 isim ihraç edildi! Aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke de var
3 İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
Sarı şöyle konuştu:
Kurumsal kimliğe zarar veren tutumların not edildiğini söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi gibi görünen ancak partimize kendini ait hissetmeyen, başka partilere ait gibi görünen kişiler vardı. Bazı açıklamalar taşınamaz hale geldi. Parti disiplinin uygulanması zorunlu olmuştur. Bugün 2 belediye meclis üyemizi kesin çıkarma kararıyla disiplin kurulana sevk ettik. Bu arkadaşlarımızdan birisi Tuzla İBB Başkanveliki Büyükşehir Meclis Üyemiz Ülkü İnanlı, diğeri de Sarıyer üyemiz Melendiz Dalyan İzgi. Bu arkadaşlarımızı partimiz ile iletişimlerinin kesilmesi için disiplin kurulana sevk etmiş bulunuyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ı da disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
50 İSİMDEN 48'İ İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), geçtiğimiz günlerde disipline sevk edilen 50 isimden 48'inin partiden kesin ihracına karar vermişti.
İhraç edilen isimler şöyle açıklanmıştı:
Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan BerkDoğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.