CHP'de Esenyurt çatlağı! Ahmet Özer, eski başkanı topa tuttu

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, DEM Parti ile "kent uzlaşısı" ittifakı yapan yeni Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik ithamları sonrası partide ortalık karıştı. Özer, Bozkurt'un açıklamalarına misillemede bulunarak, "1 Nisan 2024 tarihinden sonra bile usul ve esasa aykırı bir şekilde işe alımlar yapılmıştır. Bize boş bir kasa ile 3 milyar TL'nin üstünde bir borç devredilmiştir" dedi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP'de Esenyurt krizi yaşanıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den, görevi devraldığı Kemal Deniz Bozkurt'un kendisini hedef alan paylaşımlarına misilleme geldi.

"PARTİSİNİN, GENEL BAŞKANI'NIN YANINDA DURMADI"

Özer'in Bozkurt'a yönelik açıklamaları şöyle:

CHP Genel Başkanı ve keza CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Esenyurt'a geldiğinde toplantılarına ve mitingine katılmamayı, partisinin adayının yanında olmamayı hangi particilik kimliği ile izah edebilir? Partisinin Genel Başkanı'nın yanında durmayan veya duramayan, partisinin belediye başkan adayının yanında durmayan ve hatta başka partilerin mensubu gibi çalışma yapmış biri, parti hukukundan, ahlakından ve etiğinden bahsedemez.

"USUL VE ESASA AYKIRI ALIMLAR YAPILMIŞTIR"

Seçim takviminin belli olduğu tarihten ve adaylığımızın belli olduğu 20 Şubat 2024 tarihinden itibaren ve hatta Belediye Başkanı'nın seçildiği 1 Nisan 2024 tarihinden sonra bile usul ve esasa aykırı bir şekilde işe alımlar yapılmıştır. Tamamen kasıtlı bir biçimde yürütülen bu süreç, aday gösterilmemiş olmasından dolayı kişisel bir hırs ile gelecek yönetim üzerine bir yük ve enkaz bırakma çabası ile adım atan bir yönetim anlayışından ibarettir.

"SON BİR HAFTADA ONLARCA ATAMA"

Dahası var; yeni bir yönetimin işbaşına geleceği açıkken giderayak, son bir haftada onlarca müdürlüğe, başkan yardımcılıklarına atama yapmanın amacı, anlamı ve mantığı ne olabilir? Bu iyi niyetli, dürüst bir yönetim davranışı ile açıklanır mı?

"3 MİLYAR TL BORÇ DEVREDİLMİŞTİR"

Bizler sözümüzün eriyiz, 1 Nisan itibari ile belediyemizin kasası tam da söylediğimiz gibi bomboştu. Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve birçok ödeme yapılmış ve bize boş bir kasa ile 3 milyar TL'nin üstünde bir borç devredilmiştir.

Devir teslimden sonra 5 Nisan tarihinde İller Bankasından gönderilen pay ile personel maaşı ve ikramiyeleri personellerimizin bayramda zor durumda kalmaması için hızlıca ödenmiştir.

"AHBAP ÇAVUŞ" YÖNETİMİ DEDİ

Ahbap çavuş ilişkileri ile yönetilen, sorunları çözemeyen, ehliyet ve liyakatten uzak, çözüm üretme becerisini de gösteremeyen yönetim anlayışına artık son veriyoruz.

BOZKURT'TAN ÖZER'E TEPKİ

CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt Özer yönetimini hedef alan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

Çok zorlu bir 5 yılı tamamlamışken bize birtakım ithamlarda bulunuldu ve yaklaşık 270 kıymetli arkadaşımızın işine son verildi. Partime saygımdan dolayı susmayı tercih etmiştim ancak ben sustukça ithamlar yükseldi. Bu nedenle kamuoyunu da bilgilendirmek zorunluluk haline geldi.

2019 yılından 2024 yılına kadar da baktığınızda personel sayımız birbirine çok yakındır. İthamların aksine ihtiyaç fazlası bir kişi bile işe alınmamıştır. Devir teslimde yeni seçilen yönetime Esenyurt Belediyesi'nin içinde bulunduğu durumu açık bir şekilde anlatmama ve ayrıca durumu anlatan imzalı bir kitapçık vermeme rağmen "Boş bir kasa bıraktı" şeklindeki ifadeler hiç samimi değildir. Merak edenler sosyal medya hesabımdan neleri başardığımızı görebilir.

İlgililerden aldıkları bilgiye rağmen kumpas kurduğu iddia edenler, bilmelidir ki CHP kültüründe kumpas diye bir şey yoktur. Eminim parti yetkililerim de bu durumu değerlendireceklerdir. Bu zamana kadar hep Esenyurt'u ileri taşımaya çalıştım. Bu onurlu yürüyüşümü sizden aldığım güçle devam ettireceğim.