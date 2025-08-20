CHP'den AK Parti'ye geçmişti! Yeni belediye başkan vekili personelin gönlünü fethetti: Zam farkları ödendi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden alınmasının ardından yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz, 16'ya karşı 21 oy alarak belediyenin başına geçmişti.

Karadeniz yönetimindeki belediyenin ele aldığı konulardan biri personel maaşlarının zamanında ve eksiksiz ödenmesi oldu. Yeni belediye yönetimi, kapsamlı bir değerlendirme ve mali planlama sürecinin ardından personele ödenmesi gereken geçmişe dönük zam farklarını da çözüme kavuşturdu.

İLK GÜNDEN MESAJI VERMİŞTİ

Göreve başladığı ilk gün belediye personelini ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Mağduriyetlerinizi biliyorum. İlk işimiz bunları çözmek olacak. Önce bu belediyenin içindekiler mutlu olacak, sonra hep birlikte Gaziosmanpaşalılara hizmet edeceğiz" demişti.

ÖDENMEYEN MAAŞ FARKLARI DA YATIRILDI

Maaşlarını eksik ve taksitli şekilde alan belediye personeli, yeni yönetimin ardından ödemelerini gününde ve eksiksiz almaya başlamıştı. Son olarak geçen seneden bu yana ödenmeyen maaş farkları da çalışanların hesaplarına yatırıldı. Geçtiğimiz hafta da 70 emeklinin 1 senedir bekleyen emeklilik tazminatlarını ödeyen ve bu sorunu da çözüme kavuşturan yeni yönetim, emeklilerin hak kayıplarını telafi etmişti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada emeğe duydukları saygının altını çizerek şunları ifadeleri kullandı: