CHP'li Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin "Instagram" çıkışına tepki yağdı: Vallahi pes!

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Instagram'ın kısıtlanmasıyla ilgili "Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi?" şeklinde paylaşım yaptı. Söz konusu açıklamaya tepki yağdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin sosyal medya mecrası Instagram'ın kısıtlanması ile ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti.

Ünlüce sosyal medya hesabından "Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu? Keyfi nedenlerle bir sosyal mecrayı erişime kapatmanın da bundan farkı yok. 21. yüzyılda çoktan aşmamız gereken bir eşik bu. Uzatmanın kimseye faydası yok! Kararı alanlar dahil." ifadelerini kullandı.

HATİPOĞLU: VALLAHİ PES

Vatandaşlar tarafından çok sayıda eleştiri alan paylaşıma son olarak AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da tepki gösterdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, “Maşallah şu açıklamadaki stratejik derinlik, metafordaki devlet aklı sizlerin de gözlerini yaşartmadı mı sevgili hemşehrilerim? İsrail politikaları konu olunca hiçbir karşı görüşe yer vermeyen, Filistin'de, Hollywood yıldızları dâhil, 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini kınayanları antisemitizm ile suçlayan, devletimizin kanunlar uyarınca isteklerini takmayan Instagram kapatılıyor. Bizim başkanımızda uluslararası güçte bir Yahudi emperyalizminin dijital platformunu savunurken, kendisinin de şehrindeki muhaliflerinin suyunu kesmediğini öne atıyor. Vallahi pes” ifadelerine yer verdi.

"FARKLI ANLAMLAR ÇIKARMA ÇABASI KOMİKTİR"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ““Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi?” Bu nasıl bir tabirdir? Belediye olarak istemediğiniz insanlardan kasıt size oy vermeyenler midir? Veyahut Eskişehirliler bu tabirden ne anlamalıdır? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanına ilkokul seviyesindeki bu sözler hiç mi hiç yakışmıyor Instagram’ın kısıtlanma sebebi Filistin’de yapılan katliamlara karşı uygulanan çifte standarttır. Bu ayan beyan bellidir. Ayrıca devletimizin belirttiği üzere katalog suçlara bu tarz sosyal medya şirketleri harfiyen uymak zorundadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Uymayanlar sonuçlarına katlanır. Buradan farklı anlamlar çıkarma çabası komiktir.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hanımefendiye Instagram vb. ülke gündemindeki konularla ilgilenmek yerine belediyede çalışan 3000 emekçi kardeşimizin talepleriyle ilgilenmesini tavsiye ediyoruz. Seçim öncesi herkese mavi boncuk dağıtıp, seçim bittiğinde; görmedim, duymadım, bilmiyorum moduna girilmemelidir.”