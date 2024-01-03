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    CHP'li İsmail Özgürel muayeneye götürdüğü aracında ölü bulundu

    Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel, muayene götürdüğü aracında ölü olarak bulundu.

    CHP&#039;li İsmail Özgürel muayeneye götürdüğü aracında ölü bulundu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Çerçiler Mah. Ankara Bulvarında yaşandı.

    ARAÇ MUAYENESİNDE SIRA BEKLERKEN ÖLDÜ

    Araç muayenesine giden Safranbolu CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel aracında kalp krizi geçirdi. Özgürel’i hareketsiz bir şekilde gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgürel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    CHP'li İsmail Özgürel muayeneye götürdüğü aracında ölü bulundu

    Yapılan incelemelerin ardından Özgürel’in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ChpIsmail Özgürel
    Haberler > Gündem > CHP'li İsmail Özgürel muayeneye götürdüğü aracında ölü bulundu
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