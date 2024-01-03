CHP'li İsmail Özgürel muayeneye götürdüğü aracında ölü bulundu

3 Ocak 2024 07:35 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 07:39

Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Çerçiler Mah. Ankara Bulvarında yaşandı.

ARAÇ MUAYENESİNDE SIRA BEKLERKEN ÖLDÜ

Araç muayenesine giden Safranbolu CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel aracında kalp krizi geçirdi. Özgürel’i hareketsiz bir şekilde gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgürel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Özgürel’in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.