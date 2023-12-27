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    Sinema dünyası şokta! Oscar ödüllü Parazit filminin yıldızı Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

    Oscar ödüllü ‘Parazit’ filminin aktörü Lee Sun-kyun hayatını kaybetti. 48 yaşındaki ünlü oyuncunun aracında ölü bulunduğu bildirildi.

    Sinema dünyası şokta! Oscar ödüllü Parazit filminin yıldızı Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu
    Magazin Haberleri  / BBC

    Rol aldığı Parazit filmiyle hafızalara kazınan Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

    ÖLÜMÜNDE İNTİHAR ŞÜPHESİ

    BBC’de yer alan habere göre; ülkenin haber ajansı Yonhap, aktörün intihar etmiş olabileceğinden şüphe edildiğini aktardı. Yonhap'ın aktardığına göre, aktör başkent Seul’de bir otoparkta, aracı içinde ölü bulundu. Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da aktarılıyor. 

    Lee Sun-kyun, Güney Kore’ye En İyi Film Oscar’ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı.

    HAKKINDA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLÜYORDU

    Öte yandan oyuncu hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu. Medyada yer alan haberlerde, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiği iddia edilmişti. 

    48 yaşındaki Lee’nin haftasonu 19 saat boyunca ifade verdiği kaydediliyor. Polisin Lee’nin evinde bir not bulduğu da aktarılanlar arasında.

    Sinema dünyası şokta! Oscar ödüllü Parazit filminin yıldızı Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

    LEE SUN-KYUN KİMDİR?

    Güney Kore’nin başkenti Seul’de dünyaya geldi. Kariyerine müzikal tiyatroda başlayan Lee, uzun yıllar yardımdı ve küçük rollerde görev aldı. Drama City ve MBC kanalının Best Theater projelerinde başrol almaya başlamasıyla önü açıldı. 2007 yılında Coffee Prince ve Behind the White Tower dizileriyle bilinirliği arttı. Daha sonra Pasta (2010), Golden Time (2012) ve My Mister (2018) dizilerinde yer aldı.

    Bu arada beyazperdede Paju (2009) filmindeki rolüyle İspanya'daki Las Palmas de Gran Canaria Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Lee, daha sonra olumlu eleştiriler alan, gizem ve gerilim türündeki film Helpless'ta (2012), romantik komedi türünde All About My Wife'ta[4] ve suç ile kara komedi türünde Zorlu Gün (2014) filminde yer aldı. Yönetmen Hong Sang-soo'nun çektiği sanat filmleri Night and Day (2008), Oki's Movie (2010) ve Nobody's Daughter Haewon'da (2013) yer aldı. 2019 yılında Bong Joon-ho'nun Oscar ödüllü filmi Parazit'te oynadı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: BBC
    OscarParazitFilmLee Sun Kyun
    Haberler > Magazin > Sinema dünyası şokta! Oscar ödüllü Parazit filminin yıldızı Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu
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