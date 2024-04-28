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Yiğit Poyraz Survivor'dan neden elendiğini açıkladı: Sebebi Yasmin Erbil'miş!

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Yiğit Poyraz Survivor&#039;dan neden elendiğini açıkladı: Sebebi Yasmin Erbil&#039;miş!

Magazin Haberleri

Survivor'ın büyük hayran kitlesine sahip yarışmacılarından Yiğit Poyraz elenmesi sonrası açıklama yaparak "Beklentilerin altında bir performans sergiledim. Aynı zamanda Yasmin’i de çok özledim. Aşk biraz ağır bastı" dedi. 

Survivor All Star'ın popüler yarışmacılarından Yiğit Poyraz'ın elenmesi programın hayran kitleleri tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. 'Survivor 2021' finalisti Yiğit Poyraz neden elendiğini açıkladı. 

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile sevgili olan Poyraz elenmesinin ardından Türkiye’ye dönerek sevgilisine kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte kameralar karşısına geçen Yiğit Poyraz MuhabirOnline'a açıklamalar yaptı.

Yiğit Poyraz Survivor'dan neden elendiğini açıkladı: Sebebi Yasmin Erbil'miş! - 1. Resim

'AŞK AĞIR BASTI'

Yiğit Poyraz “Bu sene beklentilerin altında bir performans sergiledim. Evimi de çok özlemiştim, aynı zamanda Yasmin’i de çok özledim. Aşk biraz ağır bastı" diyerek elenmesindeki en büyük etkenin özlem olduğunu belirtti.

Yiğit Poyraz Survivor'dan neden elendiğini açıkladı: Sebebi Yasmin Erbil'miş! - 2. Resim

Yasmin Erbil ise sevgilisinin elendiğine şaşırdığını söyleyerek "Ben finale kadar gideceğini düşünüyordum ama böyle olması gerekiyormuş" dedi.

 

 

 

Düzenleyen:  - Magazin
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