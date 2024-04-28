Nahçıvan’da Ermenistan’a ait mühimmat patladı: 2 ölü

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek ilinde Ermenistan’a ait mühimmat patladı. Patlama sonucu 2 kişi öldü.

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek ilinde Ermenistan’a ait mühimmatın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada 72 yaşındaki Vilayet Rızayev ve 53 yaşındaki Adem Aliyev’in hayatını kaybettiği bildirildi. Savcılık, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.