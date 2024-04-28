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Irak'taki Türk vatandaşları tahliye edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Irak&#039;taki Türk vatandaşları tahliye edilecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrinden Türk vatandaşlarının tahliye talebinin karşılanacağını duyurdu.

Irak'ın Süleymaniye şehrindeki Kor Mor bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edilecek. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde cuma günü güvenlik sorunları yaşandığını hatırlatarak, Çemçemal ilçesi Kor Mor doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda durum sakin gözükmektedir. Söz konusu ilçede bulunan Kor Mor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde şirketlerimiz de yer almaktadır. Bu firmalarda çalışan vatandaşlarımızın tahliye talebinde bulunduklarının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğumuz devreye girmiş olup, gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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