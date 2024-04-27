Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oldu

Burnundan 9. kez ameliyat olan Murat Dalkılıç ilk kez görüntülendi

Burnundan 9. kez ameliyat olan Murat Dalkılıç ilk kez görüntülendi

2000’li yılların başlarında yer aldığı Hepsi grubunda fırtınalar estiren Cemre Kemer, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Kemer, oğlu Kerim ile ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Yıllar önce üyesi olduğu Hepsi grubundaki şarkılarıyla adından söz ettiren Cemre Kemer, dört sene önce Emir Medina ile evlenmişti. Bu evlilikten 2021’de kızı Karla’yı dünyaya getiren Kemer, şimdi de erkek bebek annesi oldu.

İŞTE KERİM BEBEK…

39 yaşındaki şarkıcı Cemre Kemer, 22 Nisan’da oğlu Kerim’e kavuştu. Güzel haberi ise paylaştığı aile fotoğraflarıyla duyurdu. Kişisel Instagram hesabından pozlarını paylaşan isim, “Kerim 22.04. 2024” notunu düşüp nazar boncuğu emojisi koydu.

Cemre Kemer’in fotoğrafına pek çok ünlü isim yorum yazarak güzel dileklerini iletti.

“GERÇEKTEN TATLI YORGUNLUKLAR”

Her zaman sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Cemre Kemer, daha önce verdiği röportajda ilk doğumdan sonra annelikle ilgili şunları söylemişti:

“Herkes 40’ı çıkınca rahatlayacaksın diyordu. Yokmuş öyle bir şey. Her şey olduğu gibi devam etti. Doğru düzgün uyumadım ama insanın hiçbir şekilde şikayet edesi gelmiyor, seve seve yapıyorsun. Gerçekten tatlı yorgunluklar…”