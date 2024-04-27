Burnundan 9. kez ameliyat olan Murat Dalkılıç ilk kez görüntülendi

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde. Daha önce ilkokuldan beri burnuna estetik yaptırdığını söyleyen Dalkılıç, 9 kez ameliyat oldu. Konserlerini iptal eden isim, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.

Çocukluğundan bu yana burnuyla ilgili ciddi bir rahatsızlık yaşayan Murat Dalkılıç, dokuzuncu kez ameliyat masasına yattı. Bir süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı günler sonra ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda itirafta bulunan Murat Dalkılıç “İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı” diyerek yaşadığı sorundan bahsetmişti.

“TEDAVİM DEVAM EDECEK”

Murat Dalkılıç, çocukluğundan beri yaşadığı burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme sorunu sebebiyle 9. defa ameliyat masasına yattı. Operasyon öncesi ise konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını belirterek, “Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz” demişti.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

9. kez burun ameliyatı olan Dalkılıç, günler sonra ilk kez görüntülendi, fotoğrafı ise 2. Sayfa tarafından paylaşıldı. Ünlü ismi görenler burnuna odaklanmadan edemedi. Bazı kullanıcılar sosyal medyada “Ne hale gelmiş” yazarken, bazıları ise çeşitli benzetmeler yaparak acımasız yorumlar paylaştı.