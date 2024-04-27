Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Birlikte görüntülenmişlerdi! Aslı Turanlı’dan Somer Sivrioğlu açıklaması

Birlikte görüntülenmişlerdi! Aslı Turanlı’dan Somer Sivrioğlu açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Birlikte görüntülenmişlerdi! Aslı Turanlı’dan Somer Sivrioğlu açıklaması

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, genç oyuncu Aslı Turanlı ile yan yana görüntülenmişti. İkilinin birlikte olup olmadığı merak edilirken, Turanlı’dan beklenen açıklama geldi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla adından söz ettiriyor. 2021 yılında 18 yıllık eşinden boşanan isim, genç oyuncu Aslı Turanlı ile görüntülenmişti. İkilinin birlikte oldukları iddiaları sonrası Turanlı açıklama yaptı.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun gönlünü kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı’ya kaptırdığı iddia edilmişti. 30 yaşındaki oyuncu ile 52 yaşındaki şef geçtiğimiz haftalarda bir mekanda yemek yerken objektiflere yansımıştı. İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekmişti. 

Birlikte görüntülenmişlerdi! Aslı Turanlı’dan Somer Sivrioğlu açıklaması - 1. Resim

“ÖYLE BİR ŞEY YOKTU ZATEN”

Hürriyet’te yer alan habere göre Aslı Turanlı, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, şef Sivrioğlu ile görüntülenmesi hakkında şunları söyledi: “Hayatımda her şey yolunda. Keyifli giden bir şey var. O günkü kişiyle ilgili değil ama. Öyle bir şey yoktu da zaten. Başka, yeni birisi var. Yakında görürsünüz zaten.”

Birlikte görüntülenmişlerdi! Aslı Turanlı’dan Somer Sivrioğlu açıklaması - 2. Resim

‘AYŞE ÖZYILMAZEL’ İDDİASI

Öte yandan Somer Sivrioğlu’nun adı geçtiğimiz günlerde Ayşe Özyılmazel’le de anılmıştı. Ünlü şefin Atina’ya arkadaşları ve oğlu ile tatile gideceği sırada programını iptal edip 1 aydır gizli gizli görüştüğü Özyılmazel ile Alaçatı’ya gittiği öne sürülmüştü.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kastamonu kan arayışında! Çareyi Kızılay'da değil sosyal medyada buldular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burnundan 9. kez ameliyat olan Murat Dalkılıç ilk kez görüntülendi - Magazin9. kez ameliyat oldu! 'Ne hale gelmiş'Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edildi! Görüntülenmek istemedi, sinir krizi geçirdi - MagazinGazetecileri görünce çılgına döndü, sinir krizi geçirdiSertab Erener ‘Mecbursun’ şarkısına klip çekti! Değişimini görenler hayrete düştü: Estetik faciası - MagazinDeğişimini görenler hayrete düştü: Estetik faciasıEsra Erol’da çocuk gelin skandalı! Yayın ihbar kabul edildi, Berfin İpkin’i 98 bin TL’ye satan aile gözaltına alındı - MagazinEsra Erol'da 'çocuk gelin' skandalı!İmplant tedavisine başlayan Yıldız Tilbe dişsiz kaldı! Son hali çok konuşuldu - MagazinBu halini unutun! Son fotoğrafı çok konuşulduUçakta aniden fenalaşmıştı... Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan ilk açıklama - MagazinUçakta fenalaşan İlber Ortaylı'dan ilk açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...