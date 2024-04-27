Birlikte görüntülenmişlerdi! Aslı Turanlı’dan Somer Sivrioğlu açıklaması

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MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, genç oyuncu Aslı Turanlı ile yan yana görüntülenmişti. İkilinin birlikte olup olmadığı merak edilirken, Turanlı’dan beklenen açıklama geldi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla adından söz ettiriyor. 2021 yılında 18 yıllık eşinden boşanan isim, genç oyuncu Aslı Turanlı ile görüntülenmişti. İkilinin birlikte oldukları iddiaları sonrası Turanlı açıklama yaptı.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun gönlünü kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı’ya kaptırdığı iddia edilmişti. 30 yaşındaki oyuncu ile 52 yaşındaki şef geçtiğimiz haftalarda bir mekanda yemek yerken objektiflere yansımıştı. İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekmişti.

“ÖYLE BİR ŞEY YOKTU ZATEN”

Hürriyet’te yer alan habere göre Aslı Turanlı, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, şef Sivrioğlu ile görüntülenmesi hakkında şunları söyledi: “Hayatımda her şey yolunda. Keyifli giden bir şey var. O günkü kişiyle ilgili değil ama. Öyle bir şey yoktu da zaten. Başka, yeni birisi var. Yakında görürsünüz zaten.”

‘AYŞE ÖZYILMAZEL’ İDDİASI

Öte yandan Somer Sivrioğlu’nun adı geçtiğimiz günlerde Ayşe Özyılmazel’le de anılmıştı. Ünlü şefin Atina’ya arkadaşları ve oğlu ile tatile gideceği sırada programını iptal edip 1 aydır gizli gizli görüştüğü Özyılmazel ile Alaçatı’ya gittiği öne sürülmüştü.