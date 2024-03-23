CHP'li vekil Güzelmansur'un aracı ticari araçla çarpıştı! Kazada yaralılar var

CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur Hatay'da trafik kazası geçirdi. Kazada CHP'li vekil dahil 5 kişi yaralandı.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Lütfü Savaş'a yapılan saldırının ardından Hatay'da feci bir kaza gerçekleşti. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un aracı ticari araçla çarpıştı. Trafik kazasında CHP'li vekil dahil 4 kişi yaralandı.

CHP'Lİ VEKİLİN ARACI TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kaza, İskenderun ilçesi Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi. Pirireis Mahallesi istikametinde seyreden 31 AOE 634 plakalı otomobil, kavşakta 31 ABS 31 plakalı Mehmet Güzelmansur’un da içerisinde bulunduğu hafif ticari araçla çarpıştı.

YARALILAR VAR, POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazada Milletvekili Güzelmansur ve 5 kişi yaralandı İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Milletvekili Güzelmansur ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.