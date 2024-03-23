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Haberler > Politika > Yerel seçimlere 'şiddet'le gidiliyor! AK Parti ve CHP'nin ardından Saadet Partisi adayına saldırı

Yerel seçimlere 'şiddet'le gidiliyor! AK Parti ve CHP'nin ardından Saadet Partisi adayına saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Politika Haberleri  / Ajanslar

Dün AK Parti Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş saldırıya uğradı. İki ismin yanı sıra Saadet Partisi adayı Yaşar Avcı'nın da bıçaklı saldırıya uğradığı duyuruldu. Partiden yapılan açıklamada, "Saldırganlar, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’na, camiamıza ve teşkilat mensuplarımıza yönelik hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurmuştur" denilerek olayın büyümeden sonlandığı ifade edildi. 

Yerel seçimlere 8 gün kala dün parti adaylarına peş peşe saldırı haberleri geldi.

Dün CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş, Samandağ'da seçmenlerle bir araya gelmiş, burada akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen biri tarafından saldırıya uğramıştı. Savaş'ın ardından bir saldırı haberde Erzurum'dan gelmişti. Erzurum’un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş seçim çalışması kapsamında akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğramış olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına alınmıştı.

İki ismin ardından Saadet Partisi'nden de bir saldırı haberi geldi. Partiden yapılan açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında seçmenle buluşan Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Yaşar Avcı ve teşkilat mensuplarının bıçaklı saldırıya uğradığı duyuruldu. 

Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Dün seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunan Bahçelievler Belediye Başkan Adayımız Yaşar Avcı ve teşkilat mensuplarımız, bıçaklı saldırıya uğramıştır. 

Saldırganlar, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’na, camiamıza ve teşkilat mensuplarımıza yönelik hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurmuştur.

'ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI'

Çıkarılmaya çalışılan arbedeye ve karışıklığa rağmen teşkilat mensuplarımızın sağduyusu sayesinde olay büyümeden atlatılsa da maalesef bir teşkilat mensubumuz, bıçaklı saldırıya uğramıştır. 

Teşkilat mensubumuzun sağlık durumu gayet iyiyken saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve akşam üzeri gözaltına alınmışlardır. 

Şüpheliler hakkındaki soruşturma avukatlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. 

Belediye Başkan Adayımız Yaşar Avcı Bey’e ve teşkilat mensuplarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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