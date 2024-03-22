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Haberler > Haberler > Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı! Lütfü Savaş'ın sağlık durumu iyi mi?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı! Lütfü Savaş'ın sağlık durumu iyi mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'li Lütfü Savaş'a sahnede saldırı düzenlendi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı girişimi düzenlendi. Saldırı, Savaş kürsüdeyken gerçekleştirildi. Peki, Lütfü Savaş'ın sağlık durumu nasıl? Lütfü Savaş'ın sağlık durumu iyi mi? İşte yaşananlar ve detayları...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen bir mitingde, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş'a saldırı gerçekleştirildi. Arama motorlarında ise Lütfü Savaş'ın sağlık durumu sorgulanıyor. Tartışmaların odağındaki Lütfü Savaş'ın sağlık durumu haberimizde... Lütfü Savaş'ın sağlık durumu iyi mi?

LÜTFÜ SAVAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesindeki seçim çalışması sırasında saldırıya uğradı. Hatay'da tartışmalar üzerine aday gösterilen Cumhuriyet Halk Partili Lütfü Savaş'ı bir vatandaş sahneden aşağı itti. Lütfü Savaş, kendisini dinlemeye gelenlerin üzerine yığıldı. 

Gazeteci İsmail Saymaz, "Lütfü Savaş’la görüştüm. Saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğünü, kendisine karşı bir kastının ve husumetinin olmadığını söyledi. Savaş, saldırıdan ötürü zarar görmediğini, ayağa kalktıktan sonra mitinge devam ettiğini söyledi"  paylaşımında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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