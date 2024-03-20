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Haberler > Gündem > Adalet Partisi Hatay’da Lütfü Savaş’ı destekleme kararı aldı

Adalet Partisi Hatay’da Lütfü Savaş’ı destekleme kararı aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adalet Partisi Hatay’da Lütfü Savaş’ı destekleme kararı aldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adalet Partisi Hatay’da adaylığıyla CHP'de tartışmalara neden olan Lütfü Savaş’ı destekleme kararı aldı. Yapılan açıklamada "Savaş lehine Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Orhan Dede’yi adaylıktan çekme kararı aldık. Sayın Lütfü Savaş'ın Hatay'ın yeniden inşasında büyük görev alacağını görüyor, kendisine seçimlerde başarılar diliyoruz" denildi.

Adalet Partisi (AP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orhan Dede’yi adaylıktan çekerek, mevcut başkan Lütfü Savaş’ı destekleme kararı aldı.

"HUKUK ÖNÜNDE HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili Expo alanında bulunan HBB Meclisi toplantı salonunda siyasi parti yöneticilerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP ve AP yöneticileri katıldı. Basın toplantısında son günlerde yaşanan olaylara yönelik iddialara cevap niteliğinde açıklama yapan Başkan Savaş, “Biz, özellikle ülkemizin ve Hatay’ın sorunlarıyla ilgileniyoruz sadece. Sadece ve sadece Hatay’ın gelmiş olduğu pozisyon ve sonraki durumuyla ilgileniyoruz. Bizim dışımızdaki olan olaylar bizi çok ilgilendirmiyor ama şahsım ve belediyemizle ilgili iftiraları hukukçu arkadaşlarımız inceliyor. Hukuk önünde gerekli hem açıklamaları hem de hazırlıkları yapıyoruz. Hukuk önünde hakkımızı arayacağız” dedi.

"SAVAŞ, HATAY'I BEKLEYEN TEHLİKEYİ ÖNCEDEN GÖRDÜ"

Adalet Partisi'nden yapılan açıklamada ise, “Deprem felaketinin ardından sadece depremzedelerimiz için değil daha pek çok farklı konu için kaygı duymaya başladık. Deprem bölgesindeki can ve mal güvenliğinden, diğer uçta yükselen bölücü ırkçı hareketlere, gençlerimizin ara verilen eğitiminden salgın hastalıklar tehlikesine, yüzlerce çok önemli başlıklar var. Bunların arasına bir de Hatay 'deprem göçü'ne bağlı olarak demografik yapısının tamamen değişmesiyle ilgili büyük endişelerimiz var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş, Hatay'ın demografik yapısının değişmesi endişesini özellikle depremin ardından sık sık gündeme getirmiştir. Sayın Savaş, çok büyük Suriyeli sığınmacı göçü alan Hatay'ı bekleyen tehlikeyi önceden görmüştür.

Adalet Partisi Hatay’da Lütfü Savaş’ı destekleme kararı aldı - 1. Resim

"ORHAN DEDE'Yİ ADAYLIKTAN ÇEKME KARARI ALDIK"

Atatürk’ün 'Hatay benim şahsi meselemdir. Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz' politikası Başkanımızın rehberi olmuştur. Hatay’ın demografik yapısının tamamen değişmesine karşı Lütfü Savaş, soyadına uygun olarak savaş vermektedir. Buna karşı hepimiz bilinçli olmalıyız. Atatürkçü, Türk milliyetçisi bir başkanın Hatay şehrimize yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olması için Lütfü Savaş lehine Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Orhan Dede’yi adaylıktan çekme kararı aldık. Adalet Partisi olarak Hatay'ı bekleyen tehlikeleri bilen, bu konuda defalarca devleti uyaran, yıllardır Hataylıları bir ve bütün tutan Sayın Lütfü Savaş'ın tecrübesi, bilgisi ve Hatay'ın problemlerini bilerek Hatay'ın yeniden inşasında büyük görev alacağını görüyor, kendisine seçimlerde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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