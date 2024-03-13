CHP'de kriz çıkartmıştı! Lütfü Savaş son Hatay anket sonucunu paylaştı: 7.7 puan fark var

Hatay'da yeniden adaylığıyla CHP içinde kriz çıkartan Lütfü Savaş, günler sonra sessizliğini bozdu. Yeniden kazanacağına inandığını belirten Savaş, anketlerde 7.7 puan önde olduğunu açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi sonrasında tepki toplamıştı. CHP'de günlerce krizin adı olan Savaş, günler sonra sessizliğini bozdu.

"YİNE KAZANACAĞIZ"

Gazetecilere konuşan Savaş, Hatay halkı tarafından sevildiğini belirterek "Sokaklarda dolaşıyorum, demek ki işimizi güzel yapmışım... Mesele yok, bu seçimde de yine biz kazanacağız. Böylece Hatay kazanmış olacak" dedi.

"7.7 PUAN ÖNDEYİM"

Kentte olumlu bir havanın olduğunu söyleyen Savaş, son anketlerde ise 7.7 puan önde olduğunu açıkladı. Yıkılmış bir kenti bırakıp gitmenin kendisi için çok zor olduğunu belirten Savaş ayrıca "Bir başkası gelirse saygı duyarım elbette, ama benim bu kadar yıkılmış bir şehre bu kadar emeğim var" ifadelerini kullandı.