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    • Haberler > Gündem > CHP'deki Hatay krizini bir de Lütfü Savaş'tan dinleyin! "Yerine başka birini bul" demişler

    CHP'deki Hatay krizini bir de Lütfü Savaş'tan dinleyin! "Yerine başka birini bul" demişler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;deki Hatay krizini bir de Lütfü Savaş&#039;tan dinleyin! &quot;Yerine başka birini bul&quot; demişler
    Hatay, Seçim, Lütfü Savaş, Chp, Özgür Özel, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeniden aday olmasıyla tepkilerin odağı olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP içinde yaşanan krizin perde arkasını anlattı. Özgür Özel'in kendisini çağırdığını belirten Savaş, "Özel 'Bir kişi öner onu aday yapalım' dedi. Ben de 'Kimse yok. O kadar anket yapıldı bir kişi yaklaşamamış' dedim." ifadelerini kullandı.

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, adaylık sürecinde yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "BAŞKA BİRİNİ ÖNER" 

    Adaylığının açıklamasıyla tepkilerin odağında olan, parti tarafından adaylıktan çekilmesi gündeme getirilen Savaş; Sözcü'den İsmail Saymaz'a yaşananların perde arkasını anlattı. 

    Savaş, "Pazartesi Genel Başkan Özgür Özel davet etti. Anketlerde iyi olduğumu söyledim. Özel 'Bir kişi öner onu aday yapalım' dedi. Ben de 'Kimse yok. O kadar anket yapıldı bir kişi yaklaşamamış' dedim. Müsaade istedim, gece beni yeniden çağırdı. '1 Nisan sabahı Atatürk'ün emanet ettiği coğrafyayı Atatürk'ün kurmuş olduğu partiyle almak istiyorum' dedi. Vekillere adaylara 'Kefil misiniz?" dedi. Üçte ikisinin kefil olmasıyla tamam dedik." ifadelerini kullandı.

    ÖZEL DE "BAŞKA ADAY BULAMADIK" DEMİŞTİ

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün katıldığı programda Savaş'la ilgili olarak "AK Parti'nin karşısında en güçlü seçenek olarak bir başka alternatif yok. Bir sürü isim koyduk, birçok çalışma yaptık ve hepsinin sonunda 'kazanacaksan Lütfü Savaş ile kazanacaksın' diyor. Hatta 'Lütfü Savaş, tepki gösteren muhalif seçmenin gönlünü alırsa da banko kazanıyorsun' diyor. MYK salonunda 40'a yakın kişiyle toplantı yaptık. Bir kişi de Lütfü Savaş dışında başka seçenek dile getirmedi. Biz de 'alın o zaman' dedik ve müzakereleri bitirdik." demişti.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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