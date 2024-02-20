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    • Haberler > Gündem > Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan ve Haluk Levent'e gönderme: Güven, şarkı söyleyerek-top oynayarak olmuyor

    Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan ve Haluk Levent'e gönderme: Güven, şarkı söyleyerek-top oynayarak olmuyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hatay, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bir programda açıklamalarda bulundu. Savaş TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'a ve CHP'nin Hatay'dan aday göstereceği iddia edilen şarkıcı Haluk Levent'e göndermede bulundu. Lütfü Savaş, "Emaneti güvendiğiniz birine teslim edersiniz. Bu güven parayla, şöhretle olmuyor. Şarkı söyleyerek de olmuyor top oynayarak da olmuyor." ifadelerini kullandı.

    CHP, dün gece saatlerinde partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.

    LÜTFÜ SAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

    Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bir programda açıklamalarda bulundu.

    Savaş'ın açıklamaları şöyle:

    "Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Kutlu günümüze hepiniz hoş geldiniz. Sizi seviyorum ama sizin de beni sevdiğinizi çok iyi biliyorum. Allah hepinizden razı olsun.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyoruz ve onun emanetine sahip çıkıyoruz. Çıktığımız yolda bize irade, güç, vizyon gerek. Ama en çok yürek gerek yürek.

    Hizmet için yola çıkanlar asla yorulmazlar. Emaneti kime teslim edersiniz? Hastaneye doktora, askere giderken sizin için en önemli kim? Aileniz, anneniz, çocuklarınız... Güvendiğiniz birine teslim edersiniz. Bu güven parayla, şöhretle olmuyor. Şarkı söyleyerek de olmuyor top oynayarak da olmuyor."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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