Lütfü Savaş adaylığının kesinleşmesinin ardından konuştu: "Kılıçdaroğlu'nu destekledim diye cezalandırmazlar"

CHP'de adaylık konusu en çok tartışılan Lütfü Savaş adaylığının kesinleşmesinin ardından ilk kez konuştu. TGRT Haber canlı yayında konuşan Savaş, "Anketlere güvendik adaylığım kararlaştı. Kılıçdaroğlu'nu destekledim diye cezalandırmazlar" dedi.

31 Mart yerel seçimleri için Hatay'da seçmenin karşısına çıkaracak aday konusunda kararsızlık yaşayan CHP, Lütfü Savaş'la yola devam etme kararı aldı. CHP, uzun tartışmaların ardından mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın aday olacağını duyurdu. Adaylığı kesinleşen Savaş, yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ANKETLERE GÜVENDİK, ADAYLIĞIM KESİNLEŞTİ

TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programına katılan Savaş, CHP Genel Merkezi tarafından seri şekilde yapılmış 4 ankette oyunun düşük olduğunun konuşulduğunu söyledi. Kendi anketlerinde oyunun yüksek olduğunu söyleyen Savaş, "Ben de benim anketleri gösterdim. Bu anketlerde ben öndeydim. Anketlere güvendik adaylığım kararlaştı. Genel Başkanımız aday olmamızı kabul etti. Genel Başkanımızla görüşmemizde Hatay'ın CHP'de kalacağını söyledim. Hatay eğer düzgün yönetirseniz kolay ama yönetemezseniz zor bir şehir. Benim mücadelem Hatay içindir. Sonuç itibariyle kendi anketlerimize güvendiğimizi söyledim. Hatay'ın barışa huzura kardeş iklimine, yeniden ayağa kalkması için deneyimli bir yöneticiye ihtiyacı vardı. Bundan dolayı ısrar ettim. Mücadelem nefsi değildi, Hatay içindi. Sonuç itibarıyla iki ayrı anket vardı birinde benim önde olduğum, birinde düşük çıktığım vardı. Genel Başkanımız aday olmamız konusunda karar verdi." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİM DİYE CEZANDIRAMAZLAR"

Lütfü Savaş, adaylık krizinin 'Kılıçdaroğlu'na manevi borcum var' sözünün etkili olup olmadığı sorusuna "Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz var mı bunu karar verecek olan ben değilim. Sayın Özgür Özel önceki liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için bizi cezalandıracağını düşünmüyorum. Hatayı kazanacak birisine ihtiyacı vardı. Şuanda en büyük rakibimiz AK Parti. Onların anketinde de hep birinci çıktım. Kendime ve Hatay halkına güvendiğim için ben ısrar ettim. Hatay sıradan bir il değil. Kime gelen anketler doğru 31 Mart akşamı görülecek. 39 gün sonra sonuç net bir şekilde görülecek" cevabını verdi.

İMAMOĞLU İLE RAKİP DEĞİLİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaması yönünde çalışması olup olmadığı iddiasına yönelik Savaş şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile rakip değiliz. Birimiz İBB'ye adayız birimiz de Hatay'a adayız. İmamoğlu'nun benim hakkımda negatif düşüncesi olacağını düşünmüyorum. Ekrem Bey ile bu konuyu hiç konuşmadık.

CHP'de 11 büyükşehri tekrar kazanma gibi bir isteği olacağını düşünüyoruz. Özel yeni seçildi, çıtayı yükseltmek isteyecektir. Elimizde olan belediyenin CHP'de kalması gerektiğini paylaştık.

DERPEMİN SORUMLULUĞU ÜSTÜME YIKILDI

Hatay seçim atmosferine girdi. Miting yapmadık, iktidar partisi yaptı. Doğru dürüst tatil yapmadım ama hep Hatay'a hizmet ettik. Depremi ben yapmışım gibi sorumlu tutulmaya çalışıldım. Depremin sorumluluğu üstüme yıkıldı. 'Herkes bu konuda hesap verecekse ben de hesap veririm' dedim. Konut ruhsatını ben vermedim ama buna rağmen bize yıkmaya çalıştılar. Benim partime yönelik bir kırgınlığım yok ama bu konular nezaket içinde çözülebilirdi. İki ay boyunca tartışılmamalıydı."

ÖZEL İLE NASIL BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞTİ?

Aramızda nazik bir görüşme geçti. Başka bir yol bulabilir miyiz diye konuştuk. Bana kararın bildirileceği söylendi. MYK toplantısı oldu ve beni Genel Merkez'e davet ettiler. Sayın Özel ile teke tek görüştüm. Ben 'Sahayı biliyoruz, 1 Nisan sabahı sevinçle uyanacağız. Atatürk'ün emanet ettiği şehri yönetiyorum' dedim. El sıkıştık ve teklifim kabul edildi."