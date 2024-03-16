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Haberler > Biyografi > Lütfü Savaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın mesleki kariyeri

Lütfü Savaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın mesleki kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lütfü Savaş&#039;ın hayatı ve biyografisi! CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş&#039;ın mesleki kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Hatay'dan aday olan Lütfü Savaş'ın eğitim durumu ve mesleki kariyeri ne durumda? Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları neler? Detaylar haberimizde...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlar belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başına gidecek. Yerel seçimler kapsamında adayların seçim çalışmaları ve mesleki kariyerleri dikkat çekmekte. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Lütfü Savaş'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okuldan mezun oldu? İşte, Lütfi Savaş'ın hayatı ve biyografisi 

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

Lütfü Savaş, Türkmen kökenli bir ailede 1965 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulmasında görev aldı. 2007 yılında doçentlik unvanı aldı. 

2009 yerel seçimleri sonucunda Antakya Belediye Başkanı oldu. 2014 ve 2019'da iki kez üst üste seçilerek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini yürüttü. 

2024 yerel seçimlerinde CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Lütfü Savaş, evli iki çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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