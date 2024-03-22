CHP Hatay Büyükşehir adayı Lütfü Savaş'a saldırı

Yerel seçimlere yaklaşık 1 hafta kala seçim huzurunu bozacak saldırılar sürüyor. AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında yapılan saldırının ardından bu kez CHP adayı hedef alındı. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları sırasında saldırıya uğradı.

SAHNEDEN AŞAĞI İTİLDİ

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Lütfü Savaş, seçmene hitap eden Lütfü Savaş, sahneye fırlayan bir saldırgan tarafından aşağı itildi.

Saldırgan, saniyeler içinde etkisiz hale getirildi.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: TATSIZ BİR OLAY YAŞANDI

Lütfü Savaş yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Savaş, "Bugün Samandağ-Yaylıca'da maalesef psikiyatrik tedavi gördüğünü öğrendiğimiz bir yurttaşımız, çok güzel bir coşkuyla bizi karşılayan Samandağ halkına hitap ederken tatsız bir olay yaşandı. Ben doktorum, yurttaşımız hasta. Onun tedavisi için de her şeyi yapacağım. Üzüntüsünü bildiren herkese, Samandağ ve Yaylıca halkına ve hasta kardeşimizin ailesine tüm destekleri için teşekkür ediyorum." dedi

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SALDIRGANIN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Halk TV'de yer alan habere göre Samandağ ilçesine bağlı Yaylıca Mahallesi muhtarı Ali Aslan olayın ardından açıklama yaptı. Aslan “Bu arkadaş, psikolojik sorunları olan biri. Adı Ali Güzel. 35 yaşında. Annesi ile yaşıyor. İlaçlarını almayınca kötüleşiyor. Bir ara, aşure kazanını da döktü köyde. Olay nedeni ile ablası Lütfü Beyden özür diledi. Ali Güzel de olaydan sonra hastaneye götürüldü” ifadelerini kullandı.