Hatay Valiliği'nden Lütfü Savaş'a saldırıya ilişkin açıklama: Akli dengesi bozuk

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'a saldırıya ilişkin Hatay Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada saldırganın bipolar bozukluğu olduğu ve bir süre önce tedavisinin tamamlandığı gerekçesiyle ailesi tarafından hastaneden çıkarıldığı kaydedildi. Valilik, konuyla ilgili şikayet edilmediğini de aktardı.

Hatay Valiliği, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş'ın , seçim çalışmaları sırasında uğradığı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve ailesi tarafından tedavi sürecinin tamamlandığı gerekçesiyle kısa bir süre önce hastaneden çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Olayla ilgili şikayette bulunulmadığı da belirtilirken açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

Bugün saat 18.30 sıralarında Samandağ ilçemizin Yaylıca Mahallesinde halka hitaben konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Lütfü SAVAŞ'a yönelik bireysel bir saldırı girişiminde bulunulmuştur.

'ŞİKAYET EDİLMEDİ'

Konuyla ilgili olarak güvenlik güçlerimizce yapılan incelemelerde;

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü SAVAŞ'ı sahneden itmek suretiyle saldırı girişiminde bulunan Samandağ 1985 doğumlu (A.G) adlı şahsın; akli dengesinin yerinde olmadığı (Bipolar Bozukluk) ve ailesi tarafından tedavi sürecinin tamamlandığı gerekçesiyle kısa bir süre önce hastaneden çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu saldırı girişimi, güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızın müdahalesiyle engellenmiş olup, güvenlik birimlerimize herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmamıştır.



