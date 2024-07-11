CHP’nin ‘ışık’ eylemi tutmadı! Sosyal medyada alay konusu oldular

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hayat pahalılığı sebebiyle geçinemeyen vatandaşlara ışıkları açıp kapatarak eylem yapma çağrısı karşılık bulmadı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Özel, eylem için önceki gün saat 21.00’i işaret etti. Ancak Türkiye genelinde eylem sönük kaldı. Özellikle batı şehirlerinde eylem saatinde henüz hava kararmadığı için ışıklar hiç açılmazken, doğu şehirlerinde ise Tunceli dâhil kimse bu eyleme katılmadı. CHP içinde, eylemin iletişiminin yapılamaması, yeterince duyurulamaması, kamuoyunun önceden hazırlanmaması ve gün ışığı sebebiyle daha ileri bir saate alınmamasına yönelik eleştiriler yapıldı.

İlgili Haberler CHP lideri Özel ısrarcıydı... AK Parti erken seçim defterini kapattı

‘ACELECİ DAVRANILDI’

Özgür Özel’in çağrısı sosyal medyada da ‘dalga’ konusu oldu. Hatta, CHP’yi destekleyen televizyon kanalları saat 21.00 olduğunda birçok şehirden canlı yayına geçti ancak, 10-15 katlı binaların önünden yapılan canlı yayınlarda eyleme katılan bir iki ev dışında bir katılım görülmedi. CHP’nin oy deposu olan İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya ve İzmir Karşıyaka’da bile eyleme katılım çok düşük kaldı. Özgür Özel çağrısında, vatandaşa ‘Işıkları açıp kapattığınız uzaydan bile görülsün’ diye seslenmişti. Eyleme, CHP Genel Merkezi binasından bile cılız bir destek geldi. Saat 21.00’i gösterdiğinde, 16 katlı genel merkez binasının sadece dört katında aynı anda ışıklar açıp söndürüldü. Meclis çalışmaları sırasında genel kurulda bulunan CHP milletvekilleri ise cep telefonlarının ışıklarını açıp kapatarak eyleme destek verdi. Eylemin sönük kalması CHP tabanında hayal kırıklığına yol açarken, CHP’ye yakın gazeteciler faturayı Özel’e keserek, CHP genel Başkanı’nı eylem için kamuoyunu hazırlamamak ve aceleci davranmakla eleştirdi.

AK PARTİLİLERDEN TEPKİ

Öte yandan ‘ışıklı eyleme’ AK Partili isimlerden de tepki geldi. Sosyal medyadan, Beştepe’nin ve AK Parti Genel Merkezinin ışıklarının yandığı fotoğraflar paylaşılarak “Külliyenin ve AK Parti’nin ışıkları yanıyor ama...” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca “Millet iradesinin tecelligâhı olan Gazi Meclis’in ışıkları yanıyor ve milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz” denilerek Meclis’teki AK Parti sıralarından fotoğraf paylaşıldı.