CHP'nin Mamak adayı Veli Gündüz Şahin'den skandal sözler! Çocuklara acımadı

CHP'nin Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim çalışmaları kapsamında gezerken sokakta Iraklı çocuklarla karşılaştı. Şahin'in "Bunlar Iraklı değil mi? Gönderirim ben bunları memleketine. Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman memleketimize büyük sorun olur." demesi tepkilere neden oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, sokak gezisinde skandal sözler sarf etti.

"GÖNDERİRİM BEN BUNLARI"

Beraberindeki kalabalık grupla sokakları dolaşan Şahin, bir ara küçük çocukların yanında durdu. Şahin, "Bunlar Iraklı değil mi? Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekir. Bunun için bana oy vermeyen insanlar duysun, gönderirim ben bunları memleketine. Herkes duysun. Bunun için benim adaylığımı çekseler bile... Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman memleketimize büyük sorun olur." dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Şahin'in çocukların yüzüne karşı söylediği sözler tepki çekerken, yanındakiler bu sözleri alkışlaması ise dikkat çekti. Sosyal medyada da kullanıcılar bu ifadeleri eleştirdi.

İşte o tepkilerden bazıları: