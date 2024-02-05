CHP'yi sarsan ölüm! Haberi Özgür Özel duyurdu, Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi 5 Şubat 2024 09:29 - Güncelleme: 5 Şubat 2024 09:43 - Güncelleme:

Chp, Özgür Özel, Haber

Gündem Haberleri / Haber Merkezi

Yerel seçim süreci yaklaşırken hazırlık aşamasında bir takım sorunlar yaşan CHP, son olarak Başkan Özgür Özel'in duyurdu vefat haberi ile sarsıldı. Kalp krizi geçiren Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti.