CHP'yi sarsan ölüm! Haberi Özgür Özel duyurdu, Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Haber Merkezi
Yerel seçim süreci yaklaşırken hazırlık aşamasında bir takım sorunlar yaşan CHP, son olarak Başkan Özgür Özel'in duyurdu vefat haberi ile sarsıldı. Kalp krizi geçiren Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü'nün vefat ettiğini duyurdu. Döğüşçü'nün dün akşam kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI
CHP lideri paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Osmaniye İl Başkanımız, kardeşim Mehmet Orhun Döğüşçü'ye Allah’tan rahmet, ailesine, örgütümüze ve Osmaniye'ye başsağlığı diliyorum"
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Haber Merkezi
Kaynak: Haber Merkezi