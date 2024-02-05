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    • CHP'yi sarsan ölüm! Haberi Özgür Özel duyurdu, Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Haber Merkezi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;yi sarsan ölüm! Haberi Özgür Özel duyurdu, Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti
    Chp, Özgür Özel, Haber

    Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

    Yerel seçim süreci yaklaşırken hazırlık aşamasında bir takım sorunlar yaşan CHP, son olarak Başkan Özgür Özel'in duyurdu vefat haberi ile sarsıldı. Kalp krizi geçiren Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü'nün vefat ettiğini duyurdu. Döğüşçü'nün dün akşam kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 

    CHP'yi sarsan ölüm! Haberi Özgür Özel duyurdu, Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti

    ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

    CHP lideri paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Osmaniye İl Başkanımız, kardeşim Mehmet Orhun Döğüşçü'ye Allah’tan rahmet, ailesine, örgütümüze ve Osmaniye'ye başsağlığı diliyorum"

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Haber Merkezi
    ChpÖzgür Özel
    Haberler > Gündem > CHP'yi sarsan ölüm! Haberi Özgür Özel duyurdu, Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti
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