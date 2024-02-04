CHP, 13 ilçede DEM’e takıldı, İstanbul'da görüşmeler kilitlendi

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul adayı olmak istemesi üzerine CHP-DEM pazarlığı kördüğüm hâline geldi. DEM Parti’nin cevap vermemesi yüzünden CHP 13 ilçede adaylarını açıklayamadı.

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Bugüne kadar 900’e yakın ismi netleştiren CHP, dördü büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı. Önceki gün gergin geçen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısında İstanbul’un 13 ilçesine yönelik aday tespiti ile ilgili ise değerlendirme yapılmadı. CHP yönetimi, DEM’den gelecek cevaba göre hareket edecek. İki parti arasındaki iş birliği görüşmelerinde bugüne kadar bir mesafe alınamadı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediğini açıklamasının ardından iş birliği görüşmeleri çıkmaza girmişti. İstanbul’un 26 ilçesinde aday gösteren CHP, DEM ile anlaşamadığı takdirde diğer 13 ilçede adaylarını açıklayacak. İş birliğine gidilmesi hâlinde Adalar ve Esenyurt’ta ortak aday çıkarılması gündemde. DEM ile orta yolun bulunmaması hâlinde CHP’nin İstanbul’da sıkıntılı bir sürece gireceği belirtiliyor.

ÖZEL'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA!

Ankara’nın kırsal ilçelerinde milliyetçi isimlerin aday gösterilmesini sağlayan Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın istediği İyi Partili isimlerden Mesut Özarslan Keçiören’den, Ramazan Değerli Altındağ’dan, Mehmet Cengiz ise Çamlıdere’den aday oldu. İzmir Çiğli adayı Uygar Yıldırım da tepkiler yüzünden adaylıktan çekildi. Bu arada Manisa’da partisinin belediye başkan adaylarını tanıtan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den itiraf gibi açıklama geldi. Özel “Listeler dört dörtlük olmayabilir. İstediğimiz her yerde istediğimizi yapamadık ama bu değişim ruhu ve inancıyla bu parti değişerek iktidara yürüyecek” dedi.